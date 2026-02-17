Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró la construcción de un fraccionamiento ubicado en Tenencia Morelos, en Morelia, al no presentar las autorizaciones ambientales correspondientes necesarias para su desarrollo.

Lo anterior, en seguimiento a una denuncia ciudadana en la que se advirtió sobre la construcción de un fraccionamiento en el que, a decir del denunciante, el lugar ya contaba con una caseta de vigilancia y pavimentación de calles, además de que se habían estado talando árboles y quemando basura.

Al ser este tipo de obra una actividad regulada por el estado, personal de inspección y vigilancia de esta dependencia llevó a cabo una inspección en el sitio, donde se solicitó a los responsables presentar la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, misma que no se exhibió en el momento de la visita.

Por ello, se colocó una medida de seguridad consistente en la clausura temporal total de las obras. Esta sanción permanecerá vigente hasta que los responsables acrediten que cuentan con los permisos correspondientes y demuestren el cumplimiento de los términos y condiciones estipulados en la normativa.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar la construcción irregular de fraccionamientos, centros comerciales, naves industriales, hospitales u obras similares previstas en el artículo 38 de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado, a través de la línea 800 00 77 626.