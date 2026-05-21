Morelia, Michoacán; 21 de mayo de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), a través de los departamentos de Alcantarillado y Bacheo, realizó trabajos de atención en la calle Río Mayo, esquina con avenida Solidaridad, en la colonia Ventura Puente.

Lo anterior, como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad.

Las labores consistieron en trabajos de bacheo derivados de la sustitución de una línea de drenaje, con una intervención de 24 metros lineales, a fin de garantizar un mejor funcionamiento de la red sanitaria y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, reconoció la labor y compromiso que diariamente realizan todas las áreas operativas del organismo, para que las acciones y obras puedan concretarse en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, recordó que el organismo mantiene brigadas de atención trabajando en distintos puntos de la ciudad para dar respuesta a los diversos reportes ciudadanos relacionados con drenaje, agua potable y rehabilitación de vialidades.

Finalmente, señaló que este tipo de maniobras pueden generar incomodidades temporales para vecinas, vecinos y automovilistas mientras se ejecutan los trabajos.

Por lo anterior, subrayó que son acciones necesarias para mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria de Morelia y ofrecer servicios más eficientes a la población.