Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Zoológico de Morelia ha preparado su tradicional cena del 14 de febrero para que las y los enamorados vivan momentos inolvidables dentro del recinto, rodeados de naturaleza y experiencias especiales.

Las y los asistentes vivirán un romántico paseo en lancha por Selva Mexicana y, posteriormente, en el Puente del Amor podrán colocar su candado como símbolo de unión y promesa de amor eterno.

Posteriormente, a las 18:30 horas, degustarán una romántica cena que incluye crema de flor de calabaza, medallones con puré de camote y un amarrado de espárragos, de postre, una tartaleta de frutas, todo acompañado de una botella de vino tinto o jugo espumoso como maridaje. La velada contará con la presencia de un saxofonista, un escenario perfecto para una noche inolvidable.

En esta ocasión, las cenas se realizarán en el pasillo de Selva Mexicana, a un costado del albergue de las llamas, en un entorno natural y acogedor, con un costo de 3 mil 200 pesos por pareja.

Este Día del Amor y la Amistad, el Zoológico de Morelia invita a todas y todos a vivir una experiencia única en un ambiente natural y muy especial. Para mayores informes sobre la cena, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 44 32 27 96 15.