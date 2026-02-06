Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- La directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, informó que el jueves 12 de febrero los siete Centros de Atención Infantil (CAI), ubicados en Morelia y Lázaro Cárdenas, realizarán las preinscripciones para el periodo escolar 2026-2027, dirigidas a niñas y niños desde los ocho meses hasta los seis años de edad.

En un horario de 9:00 a 12:00 horas, madres, padres o tutores deberán presentar acta de nacimiento y CURP de la o el menor, así como copia del INE y constancia laboral que contenga los siguientes datos: lugar de trabajo, horario, salario, sello, teléfono del establecimiento, número del empleado, nombre, firma y teléfono del jefe inmediato.

La recepción de documentos se realizará en las instalaciones de cada centro. Debido a que la matrícula está sujeta a la disponibilidad de cada plantel, el cupo es limitado. Los Centros de Atención Infantil son espacios dedicados al cuidado y desarrollo integral de la niñez. Su labor se enfoca en garantizar la educación, nutrición y bienestar de niños y niñas durante sus primeras etapas de vida.

Para mayor información, madres, padres o tutores interesados en llevar a sus hijas, hijos o pupilos a uno de los CAI deberán comunicarse al teléfono 443 313 3540, extensión 160, o consultar las redes sociales del Sistema DIF Michoacán.

Ubicación de los Centros de Atención Infantil:

• Miguel Arriola Hidalgo

Sonora y Oaxaca s/n, col. Independencia, Morelia.

(443) 3-14-22-82

• Lomas de las Canteras

Manzana “L” Lote 14 y 15, fracc. Lomas de las Canteras, Morelia.

(443) 3-23-71-00

• Alfredo Zalce

Margarita Maza de Juárez #393, col. Felicitas del Rio, Morelia.

(443) 3-16-76-75

• Las Margaritas

Santa María de los Urdiales #1152, col. Las Margaritas, Morelia.

(443) 3-26-13-26

• Juana Pavón

Alemania #534, esquina Lisboa, fracc. Valle Quieto, Morelia.

(443) 3-12-98-69

• Guacamayas

Av. 16 de septiembre #288, col. Leandro Valle, Lázaro Cárdenas.

(753) 531-07-45

• Vasco de Quiroga

Av. Río Balsas #37, col. 1er Sector de la FIDELAC, Lázaro Cárdenas.

(753) 53-25-50