Morelia, Michoacán, 11 de abril de 2026.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” invita a las familias michoacanas y a los turistas a aprovechar el cierre del periodo vacacional con una experiencia de aventura y adrenalina. Entre su amplia oferta recreativa destaca su espectacular tirolesa, una de las atracciones más solicitadas que permite a las y los usuarios disfrutar de una perspectiva única del recinto desde las alturas.

Esta emocionante actividad permite a chicos y grandes contemplar la belleza del parque desde el aire, ofreciendo una vista privilegiada del lago, las áreas verdes y los principales albergues, convirtiéndose en una experiencia inolvidable dentro de la ciudad.

La tirolesa cuenta con equipo completamente renovado y es operada por personal altamente capacitado, garantizando en todo momento la seguridad de quienes decidan vivir esta aventura.

Con estas acciones, el zoológico refrenda su compromiso de ofrecer espacios seguros, divertidos y accesibles para toda la familia, consolidándose como una de las mejores opciones de esparcimiento en la capital michoacana. Ideal para visitar en este último fin de semana de vacaciones.

Las y los visitantes pueden disfrutar de este atractivo de 10:00 a 17:00 horas, y tiene un costo de 100 pesos por persona. La edad permitida para subir de manera individual es a partir de los 10 años; menores de esta edad deberán hacerlo acompañados de un adulto. No pierdas la oportunidad de cerrar estas vacaciones con una dosis de emoción y una vista incomparable mientras vuelas en la tirolesa del parque.