La Unión, Guerrero.- 11 de abril de 2026.- Este sábado fue localizado el cadáver de un muchacho que fue arrastrado por el Río Balsas la tarde de ayer, cuando junto con otro amigo se lanzó al agua para tratar de salvar a otra personas que se estaba ahogando. Los otros dos jóvenes lograron salir del afluente, pero el susodicho no.

De acuerdo con los primeros informes, la tragedia ocurrió en el sitio conocido como Las Tamacuas en el municipio de La Unión Guerrero, donde la corriente se llevó a Luis Felipe C., estudiante del Tecnológico e integrante del grupo musical “La Tuna”.

Los hechos fueron reportados y de forma inmediata se desplegó un operativo conjunto con habitantes de la zona, sin que al caer la noche se obtuvieran resultados positivos.

Esta mañana, conocidos de Luis Felipe, voluntarios, policías, soldados y paramédicos retomaron las labores de búsqueda y horas después ubicaron el cuerpo sin vida atorado río abajo cerca de la población de Zacatula.

Los restos fueron sacados a tierra firme y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes del caso.

AGENCIA RED 113