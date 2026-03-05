A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, fijó la postura de su bancada al señalar que esta fecha debe representar un llamado a pasar del discurso a las acciones concretas para garantizar la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta fecha, dijo, no debe entenderse como un acto simbólico o decorativo, sino como un momento para evaluar qué acciones reales se han emprendido para transformar la vida de las mujeres.

La legisladora recordó que esta conmemoración, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como un llamado global a la igualdad, el desarrollo y la paz, obliga a las instituciones a ir más allá de los discursos y asumir decisiones estructurales que permitan avanzar hacia una sociedad más justa.

“Hoy la pregunta no es solamente qué decimos, sino qué hemos hecho. No basta con reconocer la desigualdad; debemos desmontarla”, expresó durante su intervención en la sesión celebrada ayer.

Grecia Aguilar Mercado señaló que, a pesar de los avances legales, las mujeres continúan enfrentando diversas formas de violencia, entre ellas física, psicológica, sexual, económica y digital, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.

“Prevenir la violencia no es un eslogan; significa presupuesto suficiente, personal capacitado, mecanismos de denuncia accesibles y libres de revictimización. Cuando una mujer no denuncia, muchas veces no es porque no sufra, sino porque no confía en las instituciones”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que el entorno digital se ha convertido en un nuevo espacio de agresión contra las mujeres, donde el acoso en redes sociales, la difusión de imágenes sin consentimiento y las amenazas anónimas generan daños profundos que no pueden quedar impunes.

En el ámbito laboral, la coordinadora parlamentaria señaló que la igualdad sigue siendo una promesa pendiente debido a las brechas salariales, la precarización del empleo y la carga desproporcionada de los cuidados que continúa recayendo en las mujeres.

Por ello, enfatizó la importancia de impulsar políticas de corresponsabilidad, como licencias de paternidad efectivas, sistemas de cuidado accesibles y condiciones laborales que permitan equilibrar la vida personal y profesional.

La diputada reiteró que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que integra con su compañero Toño Carreño Sosa continuará impulsando una agenda legislativa que garantice derechos, igualdad sustantiva y condiciones de vida dignas para las mujeres.

“La igualdad no es un favor ni una concesión; es un derecho. Y mientras exista una sola mujer que viva con miedo, nuestra democracia seguirá incompleta”, concluyó Grecia Jennifer Aguilar Mercado.