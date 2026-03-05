Uruapan, Mich.- 05 de marzo de 2026.- Una camioneta robada con violencia la mañana de este jueves, fue recuperada por autoridades de los tres órdenes de gobierno tras un despliegue operativo coordinado por el C5i a través del sistema de monitoreo, pero los responsables lograron escapar.

Los delincuentes se apoderaron de la camioneta, una Dodge, Ram de color rojo, de modelo reciente, en la cabecera municipal de Uruapan, por lo que de inmediato el afectado reportó los hechos a los sistemas de emergencia.

Con las características de la unidad, se desplegó un operativo interinstitucional encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Policía Municipal, Guardia Civil, la Guardia Nacional y el C5i, quienes realizaron acciones coordinadas para la localización del automotor.

Gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia y al intercambio inmediato de información entre las corporaciones de seguridad, en menos de 15 minutos fue ubicada la camioneta abandonada sobre la calle Jalisco, casi esquina con Sinaloa, en la colonia Ramón Farías.

La unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia, instancia que continuará con las investigaciones del caso.