Por Víctor Americano | VA Noticias

“Yo veo a Morón por Morena y a Alfonso Martínez por el PAN, rumbo al 2027; del PRI no veo a quien; pero si no es Morón el candidato morenista, revisaríamos para ir solos, en el PVEM tenemos grandes perfiles, incluso yo podría ser candidato al gobierno del estado”, revela en entrevista, Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal y dirigente del Partido Verde en Michoacán.

Lo anterior en exclusiva para #Ruta27 el Podcast con Víctor Americano, en una charla, donde se abordan diversos rubros de su vida, como la gran importancia que tiene su familia, su perfil académico y laboral, principales iniciativas actuales como legislador y la ruta rumbo al 2027, donde nos hace interesantes revelaciones.

“Seguiremos siendo aliados del gobernador Bedolla hasta el último día de su gobierno, pero en lo político, vamos con Morón”, revela Ernesto Núñez, quien además de manera categórica señala, “los diputados más preparados del Congreso local, son los del PVEM”.

Incluso afirma que en esa bancada hay muy buenos perfiles para una candidatura al gobierno tales como Juan Antonio Magaña de la Mora, Freddy Anaya, Sandra Arreola, una Xóchitl Ruiz, “yo mismo podría ser candidato al gobierno del estado, estamos listos si hay un desaire”, subraya el dirigente del PVEM.

Al hablar del tema electoral pero por Morelia, Núñez Aguilar nos comenta, “claro que quisiera ser alcalde de Morelia, pero no es una obsesión ni capricho, no es llegar por llegar, si algún día llegara a la alcaldía moreliana, haría todo por cambiarle el rostro a la ciudad, para bien”.

Aquí algunas de las revelaciones de Ernesto Núñez, diputado federal y dirigente del PVEM Michoacán en exclusiva para #RUTA27 con Víctor Americano:

Fotografías de las redes sociales.

La charla se desarrolla durante 35 minutos, sin embargo, en un inicio resaltó el hombre de familia que es Ernesto Núñez, al mencionar a sus hijas como su principal motor para seguir adelante, reconocer a su esposa Isa como una gran mujer y reiterar la admiración por su padre Don Elio Núñez Rueda.

Aquí la entrevista completa #Opina #Comparte: