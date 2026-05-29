Yurécuaro, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a la rehabilitación del boulevard Lázaro Cárdenas del municipio de Yurécuaro, obra que representa una inversión estatal de 14 millones de pesos para el mejoramiento de más de un kilómetro de vialidad en beneficio de usuarios y sector productivo regional.

El mandatario destacó que, al ser una obra del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), el ayuntamiento de Yurécuaro participó con otros 4 millones de pesos para modernizar de manera integral el boulevard.

Se explicó que la obra incluirá seis cruces peatonales seguros, 2.2 kilómetros de ciclovía, luminarias solares y señalética para generar un entorno más seguro y accesible para más de 32 mil habitantes.

El gobernador estimó la conclusión de la rehabilitación del boulevard Lázaro Cárdenas en septiembre de este año, y afirmó que el respaldo a Yurécuaro continuará con proyectos prioritarios para las y los ciudadanos.

Participaron también el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; el presidente municipal, Moisés Navarro; las diputadas Miroslava Shember y Melba Albavera, así como beneficiarios de la obra.