Morelia, Mich.- 03 de diciembre de 2025.- La noche de este sábado se registró un fuerte incendio en un negocio de tarimas de madera, en las cercanías del distribuidor vial de salida a Quiroga al poniente de la ciudad de Morelia.

#Videos 🔥 Se registra incendio en negocio de tarimas, cerca del distribuidor vial de salida a #Quiroga #Morelia pic.twitter.com/yMn4MClmYU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 4, 2026

La quemazón de grandes magnitudes tuvo lugar en un inmueble ubicado a un costado del periférico Paseo de la República, en las inmediaciones de la colonia la quemada, a unos metros de donde el pasado sábado 27 de diciembre se registró otro siniestro, en otro establecimiento del mismo giro.

Algunas personas al percatarse del fuego pidieron ayuda al número de emergencias 911 y a través de grupos de WhatsApp, por lo que al sitio se trasladaron los Bomberos Morelia para combatir las llamas que amenzaban con extenderse a algunas casas.

Hast el momento no se tiene reporte de personas lesionadas a consecuencia del incendio, además las causas que originaron la quemazón son desconocidas, ya serán las investigaciones de las autoridades las que determinen esta situación.

RED 113