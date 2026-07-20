Apatzingán, Mich.- 20 de julio de 2026.- Un árbol de gran tamaño se desplomó durante la madrugada de este lunes sobre tres vehículos que se encontraban estacionados en la colonia Benito Juárez, generando cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la calle Cornelio Ortiz, antes de llegar al vado del Ahuate, donde el árbol cayó de forma repentina sobre las unidades. Entre los vehículos afectados se encuentra uno utilizado para el transporte de equipo del Sistema Matrix, además de un automóvil color rojo y una tercera unidad.

Tras el reporte de vecinos, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales, quienes, con apoyo de personal de Parques y Jardines, realizaron las maniobras necesarias para retirar el árbol y liberar la circulación.

Por su parte, oficiales de Tránsito del Estado acordonaron el área para prevenir riesgos, efectuaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón, donde serán evaluados los daños ocasionados.

Las autoridades confirmaron que, pese a lo aparatoso del hecho, no hubo personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales.