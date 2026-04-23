Zinapécuaro, Mich.- Jueves 23 de abril de 2026.- Múltiples detonaciones de arma de fuego fueron reportadas por habitantes de la colonia La Cruz, ubicada en el municipio de Zinapécuaro. Videos y audios de lo que posiblemente se trató de un enfrentamiento fueron difundidos a través de redes sociales.

Los disparos se registraron alrededor de las 03:00 horas de este jueves cerca de la calle El Aserradero. Los pobladores avisaron al número de emergencias, sin embargo, al parecer no acudieron las fuerzas del orden público.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha revelado si hubo personas muertas o lesionadas. Tampoco se ha emitido información sobre algún despliegue policial en la zona tras el mencionado hecho de violencia.

Lo anterior se suma a los recientes casos de presunta presencia de drones, así como al hallazgo de tres objetos explosivos entre el pasado martes y miércoles en la colonia El Calvario, municipio de Queréndaro.

Ante esta situación, los habitantes esperan que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen un plan que realmente funcione y dé resultados para reforzar de manera permanente la seguridad en las mencionadas regiones.

AGENCIA RED 113

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