Zinapécuaro, Mich.- Jueves 23 de abril de 2026.- Múltiples detonaciones de arma de fuego fueron reportadas por habitantes de la colonia La Cruz, ubicada en el municipio de Zinapécuaro. Videos y audios de lo que posiblemente se trató de un enfrentamiento fueron difundidos a través de redes sociales.

Los disparos se registraron alrededor de las 03:00 horas de este jueves cerca de la calle El Aserradero. Los pobladores avisaron al número de emergencias, sin embargo, al parecer no acudieron las fuerzas del orden público.

#Videos | Habitantes alertan sobre balacera en Zinapécuaro; autoridades no confirman saldo final. pic.twitter.com/UXbpzA3OYx — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 23, 2026

Hasta el momento, ninguna autoridad ha revelado si hubo personas muertas o lesionadas. Tampoco se ha emitido información sobre algún despliegue policial en la zona tras el mencionado hecho de violencia.

Lo anterior se suma a los recientes casos de presunta presencia de drones, así como al hallazgo de tres objetos explosivos entre el pasado martes y miércoles en la colonia El Calvario, municipio de Queréndaro.

Ante esta situación, los habitantes esperan que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen un plan que realmente funcione y dé resultados para reforzar de manera permanente la seguridad en las mencionadas regiones.

AGENCIA RED 113