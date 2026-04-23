Queréndaro, Mich.- Miércoles 22 de abril de 2026.- Ante el reporte de algunos habitantes de la colonia El Calvario, ubicada en el municipio de Queréndaro, sobre el avistamiento de drones y el sonido de un estallido, elementos de la Guardia Civil (GC) y militares atendieron la situación, sin embargo, únicamente localizaron dos objetos explosivos, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo anterior se registró durante la tarde-noche de este miércoles. Afortunadamente, no hubo daños materiales ni personas lesionadas. Los agentes revisaron la zona, pero no detectaron drones y tampoco sujetos sospechosos.

Los artefactos fueron asegurados y los oficiales continuaron con recorridos de vigilancia en calles, senderos y caminos rurales de la mencionada región, a fin de mantener el orden público y la seguridad de los pobladores.

AGENCIA RED 113