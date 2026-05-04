En el marco del Tianguis Turístico México 2026, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el crecimiento sostenido del mercado chino hacia nuestro país, el cual registró un incremento del 15 por ciento al cierre de 2025.

Subrayó que México transita hacia una nueva etapa de fortalecimiento del mercado chino, en coordinación con la Embajada de China en México y actores estratégicos del sector. Señaló que, si bien este crecimiento se había dado previamente de manera orgánica, hoy se trabaja en una estrategia integral de promoción, capacitación especializada y vinculación con la cadena de valor turística.

Rodríguez Zamora explicó que, como parte de esta estrategia, se impulsará una promoción permanente en plataformas digitales en China —adaptadas a las dinámicas propias de ese país—, así como la colaboración con influencers mexicanos que generarán contenido dirigido a ese mercado. Además, se reforzará la presencia de México en ferias internacionales y Tianguis Turísticos, junto con la participación activa de tour-operadores especializados.

Como uno de los principales avances, anunció la implementación del Distintivo “Cerca de China”, dirigido a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de garantizar una mejor atención y experiencia para los visitantes chinos.

Destacó que, por primera vez, el proceso de capacitación se desarrolla de manera conjunta entre la Secretaría de Turismo y la embajada de China en México, a través de su equipo especializado, lo que permite una comprensión más precisa de las necesidades, expectativas y perfil del turista chino.

Según los datos y planteamientos expuestos durante la conferencia “El Turismo de China y perspectivas de cooperación turística China-México”, realizada en Mundo Imperial, como parte de las actividades del Tianguis Turístico México 2026, en su edición número 50. En este espacio, el embajador de China en México, Chen Daojiang, presentó el panorama actual del turismo chino y las oportunidades para fortalecer la cooperación turística entre ambas naciones.

Durante su participación, el embajador destacó que China se mantiene como el principal mercado emisor y consumidor turístico del mundo desde 2012. Asimismo, señaló que México se ha consolidado como uno de los destinos preferidos de los turistas chinos en América Latina. De acuerdo con los datos presentados, en 2025 se registraron 224 mil 271 viajeros chinos por vía aérea hacia México, lo que representó un crecimiento anual de 5.2 por ciento; además, China se ubicó dentro del Top 9 de mercados emisores para nuestro país, con amplio potencial de crecimiento.

En este contexto, el embajador destacó la disposición del gobierno chino para fortalecer el intercambio turístico bilateral mediante la facilitación de trámites para viajeros, la promoción de la participación de operadores turísticos en ferias internacionales —como el Tianguis Turístico México y la Feria Internacional de Turismo de China—, así como el impulso a actividades conjuntas de cultura y turismo.

Subrayó que ambas naciones cuentan con una base sólida y amplias perspectivas de cooperación, respaldadas por iniciativas de capacitación especializada, mecanismos institucionales de coordinación y una relación estratégica que busca profundizar el intercambio turístico y elevarlo a nuevos niveles.