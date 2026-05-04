Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2026.- Para el concierto de Marco Antonio Solís que se realizará el próximo sábado 9 de mayo como parte del Festival “Jalo por las Mamás” en Morelia, la Secretaría de Turismo estatal repartirá 10 mil boletos a los sectores hotelero, restaurantero, turoperadores y agencias de viajes que serán destinados a turistas y visitantes, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que para quienes se hospeden en la capital michoacana los días 9 y 10 de mayo, se les otorgarán dos boletos para acudir al concierto que se llevará a cabo en el Estadio Morelos.

Recordó que el día de mañana de 9:00 a 17:00 horas en las taquillas del Estadio Morelos iniciará el canje de uno o dos boletos a cambio del mismo número de paquetes de pañales para bebé o adulto.

Mientras que, a los consumidores de restaurantes, a partir de mañana martes 5 de mayo se ofrecerán paquetes y menús especiales para obtener un boleto por consumo.

También participa la Asociación Michoacana de Agencias de Viajes, asociaciones de guías turísticos, además los participantes en los recorridos guiados, leyendas y tranvías en el Centro Histórico de la capital michoacana.

Roberto Monroy García detalló que los boletos se repartirán al azar para ocupar cualquier espacio del Coloso del Quinceo como cancha, silla, de pie o gradas.