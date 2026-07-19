Santa Ana Zirosto (Uruapan), Mich.- 19 de julio de 2026.- La palabra Zirosto, proviene del purhépecha, que significa, lugar de mucha niebla y en el inicio del cuarto festival nacional de danza tradicional y baile mestizo, se comprobó luego de que, por más de dos horas, cayó un fuerte aguacero y posteriormente llegó la calma, acompañada de niebla.

Sábado y domingo, la danza y la música tradicional, en su máxima expresión; grupos representativos de los estados de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Chihuahua, Jalisco, Nayarit y evidentemente, Michoacán.

El auditorio de la comunidad, a un costado de la iglesia a Santa Anita, construcción antiquísima del siglo XVI, fue el escenario del máximo escaparate cultural de las tradiciones dancísticas y musicales de gran parte del país.

Lo dijo el representante del gobierno del estado, Juan Manuel Iriarte, en la inauguración, el festival ya está escalando a nivel nacional, como una actividad de trascendencia cultural. La comunidad está de plácemes.

Mientras que Rosana Franco, represente de la secretaria de Gobernación federal, Rosa Isela Rodríguez, en su mensaje, agradeció la invitación y deseó el mejor de los éxitos. Además, reconoció la buena organización.

Y parte de esta organización, la conforman, el representante de bienes comunales, Benito Churape Sanabria; el jefe de tenencia, Elías Churape Velázquez; el presidente del consejo de autogobierno purhépecha, Jonathan Sánchez Torres, la danza Tarhé Purhé y la orquesta Santa Anita.



Mientras que la logística, difusión y conducción, estuvieron a cargo de Ernesto Sandoval, Emilio Pérez, Susana Vargas y Manuel Pérez Churape.

En la primera presentación, estuvieron, la orquesta Santa Anita; Aurora y su grupo de danza purhépecha, de Peribán; ballet folklórico Herencia Mexicana, de Nuevo León; Folklores, academia de artes, de Zacatecas; danza del Pescado Blanco, de Janitzio; danza Sapichus, de Sicuicho; grupo de pireris Xirukua, de Ahuiran; conjuntofolklórico Cencalli, de San Luis Potosí; danza Tarhé Purhé, de Zirosto; kúrpites de Nuevo Parangaricutiro; ballet folklórico Tubí, de Carácuaro y ballet folklórico Mapachtlán, de Morelos.

La inauguración, fue una gran fiesta musical, donde quedó demostrado que Zirosto, mantiene sus raíces y herencia cultural; que mantiene vivas sus costumbres y tradiciones, a pesar de la modernidad.

Estuvieron varios invitados, aparte de las autoridades locales, como Rosana Franco Alcántar, representante de la secretaría de Gobernación federal; Juan Manuel Iriarte Méndez, del del gobierno del estado; Jorge Gómez Ramírez, de la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas; Emilio Herrera Cuadra, de turismo y cultura, así como el párroco Armando Ruiz Jaramillo.

AGENCIA RED 113