Ziracuaretiro, Mich.- 13 de octubre de 2025.- Un fuerte choque por alcance entre dos tráileres en el tramo Pátzcuaro-Uruapan de la Autopista Siglo XXI provocó el cierre parcial de la vía y generó considerables retrasos en la circulación vehicular.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 92, poco antes de la desviación hacia Ziracuaretiro, cuando un tráiler Kenworth negro con doble plataforma, placas 86-AY-4M y número 12, que transportaba dos contenedores, impactó por detrás a otro Kenworth blanco, con placas 13-BH-3S, número ALC 38, que también llevaba contenedores.

A pesar de la magnitud del impacto, los conductores de ambas unidades salieron ilesos. Paramédicos de AMBUMED acudieron al sitio y confirmaron que no era necesario su traslado a un hospital.

En la zona trabajaron los elementos de Auxilio Vial y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y coordinaron las maniobras para retirar los vehículos siniestrados. Ambos tráileres fueron llevados a un corralón para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

AGENCIa RED 113