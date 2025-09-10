Ciudad de México (CDMX). – Una pipa que trasladaba 49 mil 500 litros de gas Licuado de Petróleo (LP), estalló en el bajo puente de La Concordia, en la colonia Ermita Zaragoza, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. En el sitio, por lo menos 57 personas quedaron lesionadas, de las cuales, 19 se encuentran graves, de acuerdo a el reporte de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

#Videos | 57 lesionados, 19 de gravedad, el saldo de la explosión de la pipa que trasladaba 49 mil 500 litros de gas LP, informa Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.@ClaraBrugadaM @GobCDMX pic.twitter.com/XX5AYTBXXf — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 10, 2025

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la cercanía del metro Santa Martha y fue reportado al número de emergencias 911. También hubo vehículos alcanzados por las llamas tras la onda expansiva Y distintas corporaciones de seguridad y de rescate acudieron a la escena para auxiliar a los heridos, además los bomberos combatieron la quemazón.

Mencionar que, las imagenes que se filtraron en redes sociales impactaron a los usuarios ya que, se pueden ver a varias personas corriendo en busca de auxilio, con gran parte de sus cuerpos quemados, tras haber sido alcanzados por las llamas de una pipa que al parecer, volcó y luego explotó en llamas.

#IMPACTANTE 🔥 Aquí el #Video del momento exacto de la explosión‼️

Una pipa de gas Licuado de Petróleo (LP) estalló en el bajo puente de La Concordia, en la colonia Ermita Zaragoza, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 🚨 🧑‍🚒 🔥



Video redes sociales pic.twitter.com/lMKfpZr7wU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 10, 2025

Redacción VA NOTICIAS/Agencia Red 113