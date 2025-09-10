Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- Prepárate para el Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca (MEB) 2025, el cual se realizará en el Centro Cultural Clavijero del 3 al 5 de octubre, donde los asistentes disfrutarán de una experiencia culinaria única, a través de sabores, catas y maridajes.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó que, una vez más, las cocineras tradicionales serán el corazón de este evento que celebra la riqueza gastronómica del estado.

“El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha pedido fortalecer la cocina tradicional de Michoacán, la cual fue el paradigma del nombramiento de la UNESCO a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado hace 15 años, mismo tiempo en el que se ha realizado el Morelia en Boca. En esta edición participarán las 14 maestras cocineras tradicionales reconocidas del estado”, comentó el funcionario estatal.

Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, Coordinadora de Comunicación, informó que está por comenzar una gran temporada de festivales en Michoacán, que atraen a un amplio número de turistas y visitantes nacionales e internacionales, “somos un escaparate cultural y estamos listos para recibirles, y para que disfruten del Morelia en Boca, que mezcla nuestra tradición con lo moderno, para ofrecer una experiencia culinaria increíble”.

En representación de la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, acudió Luis Gabino Alzati Ruiz, director de Producción Artística y Desarrollo Cultural, quien explicó que con este tipo de eventos se celebra un diálogo lleno de respeto hacia el legado ancestral de la cocina tradicional del estado con la fusión de la gastronomía actual.

A lo largo de tres días, los visitantes podrán deleitarse con un programa de actividades que incluye catas, cenas maridaje, coctelería, conferencias y homenajes especiales. Fernando Pérez Vera y Fernando Figueroa Silva, director y director adjunto, respectivamente, del festival MEB, anunciaron la participación de Rodolfo Guzmán, chef y fundador de Boragó en Chile, pionero de la cocina endémica.

También participará la chef michoacana Rubí Silva, embajadora de la cocina michoacana y quien con su trabajo contribuyó al reconocimiento de la cocina mexicana por la UNESCO. Además, asistirá Lucero Soto, fundadora de LU Cocina Michoacana, que combina técnicas ancestrales con un sello moderno para revalorizar ingredientes y difundir el trabajo de las cocineras tradicionales. Sin olvidar los homenajes que se realizarán al maestro del vino Pedro Poncelis Brambila, y al reconocido chef Enrique Olvera.

Los boletos, señalaron organizadores, ya están a la venta a través de su página de internet https://festivalmoreliaenboca.com/, donde los interesados encontrarán los costos y los descuentos acostumbrados.