La soledad acompañada: rodeados, pero no vinculados

Por Miryam Camacho

En México, tres de cada cuatro jóvenes dicen sentirse solos aun cuando conviven diariamente con otras personas. Esta cifra, reportada por el INEGI en 2023, podría parecer una anécdota estadística si no estuviera alineada con un fenómeno global que ya preocupa a organismos internacionales y gobiernos enteros: la soledad como problema de salud pública. En Reino Unido existe desde 2018 un Ministerio de la Soledad. Japón hizo lo mismo en 2021. Estados Unidos publicó un diagnóstico federal en 2023 alertando sobre sus consecuencias médicas, económicas y sociales. México, en cambio, sigue leyendo la soledad como un asunto íntimo, emocional o “personal”, ignorando sus efectos estructurales.

La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos a un punto donde las personas viven rodeadas, incluso acompañadas, pero profundamente desconectadas? Y más urgente aún: ¿por qué un país como México, con una supuesta fuerte tradición comunitaria, aparece hoy en las estadísticas como un territorio de vínculos frágiles y convivencia superficial? Este artículo explora ese fenómeno —la soledad acompañada— no como nostalgia ni queja generacional, sino como un síntoma contemporáneo con implicaciones reales para la salud colectiva, la productividad laboral y la cohesión social. No estamos ante un problema de emociones desbordadas; estamos ante un escenario que exige política pública.

Suele atribuírsele a la pandemia la ruptura de los vínculos humanos, pero la evidencia muestra que la desconexión venía de antes. Desde la década de 2010, la literatura sociológica documentaba un aumento sostenido de personas que se sentían solas pese a convivir con familiares, colegas o amigos. En 2015, la Organización Mundial de la Salud describió la soledad como “una epidemia silenciosa”, advirtiendo que su impacto podría equipararse al de fumar quince cigarrillos al día. En 2018, el estudio más amplio realizado por la aseguradora Cigna reveló que el 54% de los estadounidenses se sentía “rodeado, pero no vinculado”. Para entonces, las interacciones digitales ya habían superado a las presenciales entre jóvenes de 18 a 29 años.

México no era la excepción. La Encuesta Nacional de Cohesión Social entre Jóvenes de 2019 mostraba que el 58% de los encuestados no tenía “a quién acudir” ante un problema emocional o económico. Todo ello antes de que la palabra “COVID” entrara a nuestro vocabulario. La pandemia no creó la soledad moderna: solo hizo evidente cuántas de nuestras relaciones eran rutinarias, superficiales o funcionales. La convivencia cotidiana sostenía vínculos que, sin la estructura externa —el trabajo presencial, la escuela, el transporte, los encuentros casuales—, simplemente colapsaron.

Durante el confinamiento, la interacción digital reemplazó a casi cualquier forma de contacto humano. Sin embargo, mayor comunicación no significó mayor conexión. Los datos del periodo 2020–2022 son contundentes: el uso de plataformas de mensajería aumentó 60%; las videollamadas crecieron 200% en los primeros meses de confinamiento; y el Harvard Loneliness Study reportó que la percepción de conexión emocional cayó 32%. Esto reveló una paradoja central del mundo contemporáneo: la comunicación se expandió, pero la intimidad se deterioró.

La pandemia también modificó la arquitectura de la convivencia. Muchas relaciones laborales, familiares y afectivas se sostuvieron únicamente por obligación digital, sin interacción espontánea ni rituales compartidos. Y esos cambios se quedaron. Una vez terminado el confinamiento, el fenómeno no solo persistió: se profundizó. Hoy hablamos de una condición estructural que combina factores urbanos, tecnológicos, laborales y culturales.

Según la ONU, el 56% de la población mundial vive en ciudades; en México, más del 80%. Pero la densidad no crea comunidad. Las ciudades actuales fomentan la coexistencia, no la convivencia. Los estudios de convivencia urbana del MIT muestran que, en megaciudades, las interacciones espontáneas disminuyen a medida que la densidad aumenta. La anonimidad se convierte en mecanismo de supervivencia emocional.

El modelo híbrido también redujo significativamente la convivencia laboral: las interacciones significativas entre colegas cayeron 35% según Gallup en 2023, y la “convivencia accidental” prácticamente desapareció. La oficina ya no es un espacio social: es un dispositivo de producción. A ello se suma la saturación digital: el adulto promedio recibe entre 80 y 120 notificaciones al día; los jóvenes pasan siete horas diarias frente al teléfono; y solo el 8% de las interacciones digitales se clasifica como emocionalmente profunda, según Pew Research Center en 2024.

México, pese a su narrativa cultural de familia unida, muestra indicadores preocupantes: 75% de los jóvenes se siente solo aun conviviendo con otros; 60% de los adultos no tiene con quién hablar de un problema serio; y 38% de los hogares reporta convivencia diaria sin interacción significativa. Esto rompe un mito nacional: la familia mexicana no garantiza vínculos sólidos. Compartir techo no es sinónimo de compartir mundo interno.

La soledad acompañada tampoco es un sentimiento inocuo: incrementa 64% el riesgo de depresión y 48% el de ansiedad; aumenta 29% el riesgo de enfermedad cardíaca y 32% el riesgo de muerte prematura, según investigaciones publicadas en el Journal of Affective Disorders y los análisis de Holt-Lunstad en 2022. Desde la perspectiva económica, el Banco Mundial estima que los países altamente urbanizados pierden hasta 0.9% del PIB anual debido a los efectos indirectos de la soledad: baja productividad, ausentismo y rotación laboral. Incluso afecta la cohesión social: vínculos frágiles implican menor confianza interpersonal y menor capacidad de organización comunitaria.

Mientras otros países implementan estrategias nacionales de convivencia, prevención y atención, México sigue tratando la soledad como si fuera un asunto íntimo o cultural. Pero los datos son categóricos: la soledad acompañada tiene impacto en la salud pública, la economía, la seguridad emocional y la cohesión social. Ignorarla no la hace desaparecer; la vuelve más cara. Reconocerla no implicaría crear ministerios, sino diseñar programas comunitarios, replantear el modelo urbano, revisar políticas laborales, incluir estrategias de prevención en escuelas y promover espacios públicos de convivencia real.

La soledad acompañada no es una moda ni una exageración generacional: es una señal de alarma que otros países ya atendieron. Reino Unido y Japón la reconocieron como problema de salud pública. Estados Unidos emitió un diagnóstico federal. Las cifras mexicanas sugieren que aquí también deberíamos hacerlo. El 75% de los jóvenes mexicanos declara sentirse solo aun conviviendo con otros; el 60% de los adultos dice no tener apoyo emocional disponible. Es imposible leer estos números y seguir diciendo que la soledad es un asunto privado.

Si la soledad afecta la salud física, la salud mental, la productividad y la cohesión social, entonces no es un tema emocional: es un tema político. México está a tiempo de reconocerlo. Pero la inacción tiene un costo. Y como sucede con todos los problemas silenciosos, ignorarlo hoy solo hará más difícil enfrentarlo mañana.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.