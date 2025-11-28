Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar y Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, presentaron el programa de actividades “Navidad Mágica”, el cual coronará de manera espectacular el año y convertirá a la capital en una ciudad de luces, alegría y mucha diversión.

En rueda de prensa, el Alcalde, Alfonso Martínez detalló que el programa comienza con el encendido “Luces por La Paz”, el lunes 1 de diciembre al filo de las 7:00 pm, lo que marcará la gran inauguración de la temporada navideña en Morelia, así como el comienzo de operaciones de la Pista de Hielo.

Dentro de los eventos destacados, cada sábado, desde este próximo 1ro. de diciembre, se tendrá el encendido de luces de catedral, el cual será especial con la temática navideña. Posteriormente, media hora más tarde, el “video mapping navideño”, en plaza Valladolid.

Otra de las novedades será “Palacio Mágico”, en donde el recinto municipal acogerá la Navidad y la compartirá con las y los asistentes desde el 7 de diciembre a partir de las 10:00 am. Asimismo, regresa después de 15 años la Caravana Navideña Coca Cola, el 6 de diciembre a las 7:00 p.m.y partirá desde la XXI Zona Militar por Acueducto hasta llegar al Obelisco a Lázaro Cárdenas.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo Hernández destacó que la “Navidad Mágica” es un esfuerzo conjunto para llevar alegría a todas las familias morelianas, especialmente a las que viven en las zonas más alejadas.

En ese sentido, recordó que la Cena con Causa, a realizarse en Palacio Municipal el 11 de diciembre a las 7:30 pm, busca ofrecer no solo una experiencia gastronómica, sino reunir los recursos para la adquisición de juguetes de Día de Reyes para las y los niños de las comunidades rurales. Incluirá subasta de arte por artistas michoacanos, música y delicias culinarias.

Detalló que la Pista de Hielo, abre sus puertas para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de manera gratuita el 1 de diciembre a las 7:30 p.m. Se espera superar a los más de 40 mil asistentes, 35 días de diversión.

Finalmente, el gerente de Asuntos Corporativos Coca Cola Femsa, Germán Martínez refirió que la Caravana Navideña contará con varias plataformas tecnológicas que reflejan la importancia de la Navidad, la unión familiar y el espíritu navideño. Comenzará a las 7:00 y termina a las 10:00 pm, con una duración de 3 horas para toda la familia.

Así, el Gobierno de Morelia que preside el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, celebrará en grande las fiestas de fin de año, promoviendo la conciencia familiar a través de eventos de primer nivel y en donde se reafirmen los valores que permitan construir la paz.