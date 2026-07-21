Morelia, Mich.- Martes 21 de julio de 2026.- Una fuga de combustible en un automóvil Mercedes Benz que era reparado del motor dentro del taller de una agencia de vehículos provocó un flamazo que dejó mínimas afectaciones materiales; además, dos mujeres sufrieron crisis nerviosa y una de ellas una leve quemadura de primer grado, informaron fuentes de rescate.

El incidente ocurrió la tarde de este martes en el citado negocio ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez Miguel, al suroriente de la ciudad de Morelia.

Controlan la lumbre con extintores

De acuerdo con los datos obtenidos, la emergencia fue reportada al número 911, lo que movilizó a corporaciones de auxilio hasta el lugar. Antes de la llegada de los rescatistas, los trabajadores del negocio lograron sofocar las llamas utilizando extintores, evitando que el fuego se propagara y ocasionara mayores daños.

Bomberos atendieron a las personas con crisis nerviosa

Posteriormente arribaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes verificaron que ya no existiera riesgo adicional dentro de las instalaciones.

Los vulcanos brindaron atención prehospitalaria a las féminas que presentaron crisis nerviosa derivada del incidente.

Emiten recomendaciones preventivas

Tras controlar la situación y descartar cualquier peligro, los bomberos emitieron diversas recomendaciones al personal del establecimiento para reforzar las medidas de seguridad durante las labores de reparación mecánica.

AGENCIA RED 113