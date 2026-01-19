Huiramba, Mich.- Lunes 19 de enero de 2026.- Un transeúnte falleció tras ser embestido por un vehículo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la cabecera municipal de Huiramba. Patrulleros de Pátzcuaro detuvieron al conductor presuntamente involucrado en el hecho, informaron autoridades policiales.

#Video | Transeúnte muere atropellado a pocos metros de puente peatonal en #Huiramba pic.twitter.com/mgK9Z7wXJN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 19, 2026

El accidente ocurrió alrededor de las 21:53 horas de ayer domingo, aproximadamente en el kilómetro 32, frente a la calle Aldama y a escasos metros de un puente peatonal.

Trascendió que el ahora occiso intentó atravesar los carriles de la citada vialidad sin utilizar el puente, pero en la acción fue impactado brutalmente por un automotor.

El peatón murió al instante y la situación fue reportada. Posteriormente arribaron oficiales, quienes acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, unos agentes lograron interceptar la camioneta que presumiblemente participó en el percance, la cual presentaba daños en la parte frontal de la carrocería.

El vehículo es de la marca Toyota Sienna, color gris, cuyo conductor responde al nombre de Marco Antonio, quien fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. El difunto permanece en calidad de no identificado; vestía pantalón negro, camisa a cuadros y sudadera.