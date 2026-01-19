Zitácuaro, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- En una jornada llena de energía y cercanía con la ciudadanía, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, recorrió diversas comunidades del municipio de Zitácuaro, donde reiteró el compromiso del partido con las causas sociales y el trabajo de territorio. “¡Qué gran día vivimos en el corazón del Oriente! Me llena de energía recorrer la Heroica Zitácuaro, un lugar donde el perredismo late con fuerza”, expresó Ocampo, quien encabezó encuentros con habitantes de la tenencia de Coyota y las comunidades de Camembaro y La Cortina.

Durante su recorrido, Ocampo destacó que estos encuentros representan un verdadero reencuentro con la gente, donde se escuchan directamente las preocupaciones, anhelos y demandas de las familias michoacanas. “Estamos escuchando de viva voz lo que les duele y lo que les ilusiona. La gente ya no quiere simulaciones ni soluciones de papel. Lo que más me motiva es ver la mirada de nuestras niñas y niños; ellos son la verdadera razón de este recorrido”, afirmó el dirigente.

En su mensaje, Octavio Ocampo enfatizó la necesidad de construir un Michoacán con esperanza y justicia, donde las nuevas generaciones no hereden carencias ni inseguridad. “No podemos heredarles un Michoacán con miedo o sin agua en sus escuelas”, subrayó, al tiempo que agradeció el cariño y la hospitalidad con que fueron recibidos en cada comunidad. “Seguimos en pie de lucha, convencidos de que el PRD Michoacán sigue siendo la fuerza que representa la voz del pueblo y el futuro de la igualdad”, concluyó.