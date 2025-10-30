Copándaro de Galeana, Mich.- Jueves 30 de octubre de 2025.- Un tráiler se estrelló contra otro tractocamión sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo y, del impacto, la cabina se desprendió y terminó volcada. Afortunadamente no hubo lesionados ni fallecidos, informaron autoridades policiales y de rescate.

#Video | 🚨 Un tráiler se estrelló contra otro tractocamión sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo y, del impacto, la cabina se desprendió y terminó volcada. pic.twitter.com/OzbgQFJsrn — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 31, 2025

El percance ocurrió durante la tarde de este jueves en el kilómetro 1 de la citada vialidad, a la altura del municipio de Copándaro de Galeana. La situación fue reportada al número de emergencias 911.

Se apreció que la cabina destrozada tenía la leyenda “El Mexicano”; es de color verde y blanco. El chofer resultó ileso, él responde al nombre de Gerardo, de 55 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, quien fue revisado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario.

Agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para retirar la unidad siniestrada.

AGENCIA RED 113