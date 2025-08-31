Morelia, Mich.- Domingo 31 de agosto de 2025.- Tres jóvenes fallecieron y tres más resultaron heridos tras la volcadura de un vehículo en el Periférico Paseo de la República, al poniente de Morelia, en las inmediaciones del Estadio Morelos, informaron autoridades policiales.

El trágico accidente se registró alrededor de las 01:45 horas de este domingo cerca de la avenida Escuadrón 201 (Décima) y a la altura del fraccionamiento Justo Mendoza.

Trascendió que las víctimas viajaban en un auto Volkswagen Golf, color blanco, con placa PPJ046A, el cual cayó a una cuenta central y terminó siniestrado. Las fuentes indicaron que en el sitio perdieron la vida Nayeli, Eduardo y otro muchacho no identificado, los dos primeros de 26 y 22 años de edad, respectivamente, ambos vecinos de Uruétaro, Tarímbaro.

Asimismo resultaron lesionados Brayan, Andreína y Neri Dayana, de 26, 22 y 21, años. En el lugar del incidente se presentaron unos bomberos y paramédicos, quienes auxiliaron a los sobrevivientes.

Unos patrulleros acordonaron el área, consecutivamente alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las averiguaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

