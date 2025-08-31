Morelia, Mich.- Domingo 31 de agosto de 2025.- Dos camiones suburbanos quedaron totalmente calcinados tras incendiarse en la Terminal Sur, ubicada en la colonia moreliana Nueva Valladolid, a la orilla de la calle Gaspar de Villadiego. Según autoridades policiales, el siniestro aparentemente se debió a una falla mecánica en uno de los referidos transportes.

Lo anterior sucedió durante la madrugada de este domingo al interior del mencionado lugar y fue reportado al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron los elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IA y sus homólogos estatales, quienes combatieron la lumbre y la sofocaron.

De acuerdo con las fuentes, el hecho no dejó personas lesionadas y tampoco fallecidas, únicamente daños materiales, pues las unidades perjudicadas terminaron convertidas en chatarra. Al final, las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción