Morelia, Michoacán a 30 de agosto del 2025.- Sin participación ciudadana no hay verdadera democracia, y esa se construye con la gente, no desde el poder, por lo que Movimiento Ciudadano apuesta por un Michoacán más participativo e incluyente y se impulsan espacios de diálogo entre ciudadanía y autoridades, subrayó Víctor Manríquez González Coordinador Estatal de la Fuerza Naranja en la entidad.

En ese sentido, resaltó que con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y la participación de las y los ciudadanos se realizó el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática en la capital del estado, espacio en el que se destaco la importancia de la colaboración social en la toma de decisiones públicas.

Durante su intervención, subrayó que la democracia no se limita únicamente al ejercicio del voto, sino que requiere de una sociedad activa, informada y consciente de su papel en el desarrollo de su comunidad. Señaló que la participación ciudadana es una herramienta indispensable para generar gobiernos más transparentes, responsables y cercanos a la población.

Asimismo, se expuso que este tipo de talleres permiten abrir espacios de diálogo entre autoridades y ciudadanos, además de brindar herramientas para que las y los michoacanos puedan incidir en los asuntos de interés común.

El evento fue descrito como un ejercicio formativo y de reflexión colectiva, en el que se alentó a los participantes a asumir un papel activo en la construcción de soluciones para los retos que enfrenta Michoacán, siempre desde una perspectiva democrática e incluyente.

Hizo un llamado a mantener la unidad social y a seguir impulsando una cultura de participación constante, que permita consolidar un estado con mayor justicia, igualdad y oportunidades para todas y todos.

Agradeció y reconoció la gran participación de ciudadanas y ciudadanos que se dieron cita en este taller de los distintos municipios del estado, a las y los alcaldes, regidores, diputados locales y federales, a las y los integrantes de la Comisión Operativa de la Fuerza Naranja y ponentes, por compartir y sumarse a este ejercicio.