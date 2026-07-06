Morelia, Mich.- Lunes 06 de julio de 2026.- Un tractocamión se accidentó la tarde de este lunes aproximadamente en el kilómetro 13 de la carretera Morelia–Pátzcuaro, entre las poblaciones de Uruapilla y Santiago Undameo, casi frente al residencial Fortaleza Santiago, informaron fuentes de rescate.

#Video 🚨 Un tractocamión se accidentó la tarde de este lunes aproximadamente en el kilómetro 13 de la carretera Morelia–Pátzcuaro, entre las poblaciones de Uruapilla y Santiago Undameo. ⚠️ pic.twitter.com/C5UTaUGlR6 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 7, 2026

Tras el percance, la plataforma de la pesada unidad quedó atravesada sobre la vialidad, en el sentido a Tiripetío, y la cabina cayó a la cuneta central. La situación fue reportada por varios automovilistas al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos y rescatistas para auxiliar al conductor, así como oficiales de Tránsito, quienes abanderaron la zona para prevenir otros incidentes y realizaron el peritaje correspondiente.

Autoridades recordaron a los conductores y trabajadores del volante extremar precauciones al conducir, debido a la intensa lluvia que se mantiene en la región, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

AGENCIA RED 113