Morelia, Michoacán, a 06 de julio del 2026.- La diputada local Nalleli Pedraza Huerta presentará ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para crear el Sistema Estatal de Información en Discapacidad, una herramienta que permitirá contar con información estadística confiable y especializada para fortalecer la elaboración de políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad en Michoacán.

La propuesta forma parte de las iniciativas construidas a partir de las aportaciones realizadas por las y los participantes del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Congreso del Estado, ejercicio impulsado por la legisladora para que las propias personas con discapacidad fueran quienes plantearan las reformas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Nalleli Pedraza explicó que actualmente existe un importante vacío de información que impide conocer con precisión la realidad que enfrentan miles de personas con discapacidad en temas fundamentales como educación, inclusión laboral, acceso a la justicia, violencia, salud y participación social.

“Lo que no se mide, no se puede atender. Hoy muchas personas con discapacidad siguen siendo invisibles para las estadísticas y eso provoca que también sean invisibles para las políticas públicas. Con esta iniciativa buscamos cambiar esa realidad”, afirmó.

La reforma plantea modificaciones al artículo 81 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán para facultar al Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a diseñar, coordinar y administrar un Sistema Estatal de Información que concentre datos confiables, públicos y accesibles.

La legisladora explicó que entre los principales objetivos se encuentra generar información sobre el acceso de personas con discapacidad a la educación superior, conocer los casos de rechazo escolar en instituciones educativas, identificar el uso de la Lengua de Señas Mexicana dentro de la comunidad sorda y contar con registros sobre la violencia que enfrentan las personas con discapacidad, entre otros indicadores que hoy no existen de manera sistemática.

Asimismo, destacó que el sistema permitirá construir diagnósticos más precisos para orientar programas gubernamentales, optimizar recursos públicos y evaluar el impacto de las acciones implementadas en favor de este sector.

Nalleli Pedraza subrayó que la iniciativa se encuentra plenamente armonizada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los lineamientos emitidos por el INEGI, por lo que colocaría a Michoacán como una de las entidades pioneras en contar con un mecanismo estatal especializado en esta materia.

La diputada resaltó que la propuesta no contempla la creación de nuevas dependencias ni representa un impacto presupuestal adicional, ya que su operación se realizará mediante la coordinación entre el Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría del Bienestar del Estado y las instituciones competentes, aprovechando la infraestructura administrativa ya existente.

Finalmente, Nalleli Pedraza reiteró que continuará presentando las iniciativas emanadas del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, convencida de que las mejores leyes son aquellas que nacen de escuchar directamente a quienes viven los desafíos todos los días.

“Seguiremos legislando con las personas y no para las personas. Nuestro compromiso es construir un Michoacán donde la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una realidad respaldada por políticas públicas eficaces y basadas en evidencia”, concluyó.