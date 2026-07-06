Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026. El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Michoacán firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, impulsar el intercambio de información y buenas prácticas, así como desarrollar acciones de capacitación que contribuyan al cumplimiento de sus atribuciones.

Al encabezar la firma del convenio, el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, señaló que este acuerdo representa un paso relevante en la consolidación del nuevo órgano jurisdiccional, al generar mecanismos de cooperación que permitan fortalecer el trabajo institucional.

Indicó que ambas instancias ya han mantenido una relación de coordinación; sin embargo, con este instrumento se consolidan acciones para compartir experiencias, fortalecer la capacitación de su personal y generar esquemas de colaboración que favorezcan investigaciones y procedimientos cada vez más sólidos.

“Estamos convencidos de que la colaboración, el intercambio de conocimientos y la capacitación permanente fortalecerán el trabajo que realizamos y contribuirán al cumplimiento de la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad”, expresó.

En su intervención, la fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, afirmó que la firma del convenio refleja la convicción de trabajar conjuntamente para fortalecer la prevención, la investigación y la procuración de justicia.

Añadió que la ciudadanía demanda instituciones que colaboren de manera permanente, compartan buenas prácticas y fortalezcan sus capacidades técnicas y operativas, por lo que este convenio representa una oportunidad para consolidar esfuerzos en favor de un servicio público más íntegro y transparente.

Como parte del acto protocolario, también suscribieron el convenio el magistrado del TDJ, Luis Felipe Quintero Valois, y Marco Antonio Tortajada Zamora, titular de la Unidad Jurídica Normativa de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y estuvieron presentes las magistradas Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos y Monserrat Pérez Marín, así como el director de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez.