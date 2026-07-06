Pátzcuaro, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Michoacán se consolida como referente nacional en turismo comunitario tras el equipamiento de 84 experiencias turísticas en 22 municipios, acción enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó el secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García.

El funcionario explicó que esta estrategia, impulsada por la Secretaría de Turismo federal y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), contempla la entrega de mobiliario, herramientas, refrigeradores, asadores y ecotecnias. Este equipamiento está destinado a fortalecer el turismo comunitario y a las cocineras tradicionales. Señaló que dichos apoyos consolidan un modelo que preserva el patrimonio cultural, impulsa la economía local y genera bienestar para las familias que han encontrado en esta actividad una alternativa de desarrollo con identidad.

Destacó que, mediante los nuevos distintivos nacionales de Turismo Comunitario y Experiencias Turísticas Comunitarias, Michoacán cuenta con iniciativas reconocidas por su autenticidad y calidad. Entre ellas destacan Aventura Monarca: Camina, aprende y contribuye; Awakt: Turismo comunitario y biocultural en el centro de Senguio; el Centro Ecoturístico La Tzaráracua; Corpus–Cherán; Del barro al corazón: Piñas artesanales de San José de Gracia; y Manantiales en la Isla de Urandén de Morelos, experiencias que reflejan el compromiso de las localidades por conservar sus tradiciones.

Asimismo, explicó que la entrega de estos apoyos se realizó durante la reciente visita de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el director del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, donde se benefició directamente a cocineras tradicionales, artesanas, promotores de medicina tradicional y prestadores de servicios ecoturísticos.

Como parte de la reciente gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Michoacán, se reiteró el respaldo al turismo comunitario como una estrategia para impulsar el desarrollo de las comunidades y preservar la riqueza cultural y natural del estado. “El alma de este proyecto son los colectivos comunitarios, quienes hacen de Michoacán el alma de México y un ejemplo nacional de que el turismo también es bienestar, identidad y justicia social”, concluyó el titular de la Sectur.