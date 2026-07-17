Zacapu, Mich.- Viernes 17 de julio de 2026.- Sujetos armados incendiaron una camioneta sobre la carretera Zacapu-Erongarícuaro, hecho que ocurrió casi de manera simultánea con lo registrado la noche de ayer jueves en el municipio de Morelia, sobre la vialidad que comunica de Capula hacia la desviación a El Correo, donde unos criminales bloquearon el camino con dos camionesde carga, comentaron fuentes policiales.

#Video 🔥 Sujetos armados incendian camioneta sobre la carretera Zacapu-Erongarícuaro 🚨 pic.twitter.com/dH41BPRFdj — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 17, 2026

De acuerdo con la información obtenida, la quema de la unidad sucedió a la altura de la desviación a la comunidad de David Franco Reyes, donde unos delincuentes atravesaron y le prendieron fuego al automotor.

Algunas personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades mediante los números de emergencia, por lo que al sitio acudieron unos patrulleros para restablecer el orden público.

Por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia de este evento. Posteriormente, una grúa se encargó de retirar la camioneta calcinada para liberar la circulación.

AGENCIA RED 113