Uruapan, Mich.- 16 de julio de 2026.- La noche de este jueves, una balacera provocó temor y zozobra entre vecinos de la colonia Lomas del Rosario, al poniente de la ciudad de Uruapan, sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, la alcaldesa Grecia Quiroz, informó que sólo una persona fue detenida por realizar disparos al aire.

Alrededor de las 22:00 horas, las múltiples detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos, quienes a través de videos difundidos en redes sociales dieron cuenta del hecho; minutos después se reportó extraoficialmente un herido por arma de fuego sobre la calle Aranza.

#Video 🚨 Balacera provoca temor en Lomas del Rosario de Uruapan; Grecia Quiroz reportan un detenido ⚠️ pic.twitter.com/OHKtIoygyD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 17, 2026

Autoridades de los tres órdenes de gobierno y paramédicos se desplazaron al lugar, pero no encontraron a alguna víctima; posteriormente, Grecia Quiroz informó que realizaba un recorrido “nocturno” con su equipo de seguridad luego de los hechos violentos registrados durante las últimas horas, además de que mencionó que un hombre que realizó disparos al aire fue detenido en Lomas del Rosario.

AGENCIA RED 113