Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Michoacán firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante acciones conjuntas en materia de capacitación, sensibilización, difusión y vinculación institucional.

Durante el acto, el ombudsperson, Josué Mejía, señaló que el convenio permitirá desarrollar acciones, programas y proyectos conjuntos para fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y los niños con discapacidad, así como promover su inclusión plena e igualitaria en todos los ámbitos de la vida social.

Asimismo, reconoció la labor que realiza el personal del CRIT a favor de la niñez michoacana para contribuir a derribar las barreras que cotidianamente enfrenta este sector de la población y afirmó que esta alianza representa una ruta de trabajo conjunta para avanzar hacia una verdadera inclusión.

Por su parte, la directora del CRIT Michoacán, Rosa Tatiana Cruz Lira, señaló que para el centro es prioritario visibilizar la discapacidad, ya que aquello que no se reconoce difícilmente puede atenderse. En ese sentido, destacó que esta colaboración permitirá desarrollar acciones y estrategias orientadas a la promoción de los derechos humanos, la inclusión social, la accesibilidad universal y la participación plena de las personas con discapacidad en Michoacán.

Como testigos de honor firmaron Maricela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva de la CEDH Michoacán, e Irving Iván López Vázquez, director médico de la Fundación Teletón México A. C.

Acompañaron al presidente de la CEDH el secretario técnico, Jonatan Isahid Villa Vargas; la titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Yareni Karla Pérez Vega; la responsable del área de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Paola Villalpando; y la responsable de la Subcoordinación de Servicios Técnicos, Rosalynn Vega Sinonin.

Con este convenio, la CEDH Michoacán refrenda su compromiso de consolidar la colaboración con instituciones especializadas para promover una sociedad más incluyente, en la que todas las personas ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad, accesibilidad y no discriminación.