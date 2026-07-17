Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), informa que el módulo para el trámite de solicitud o renovación de licencia de conducir, ubicado en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) con motivo del Jalo Futbolero, continúa abierto hasta el 19 de julio.

Este módulo se ubica dentro del Ceconexpo (en el espacio compartido con el Salón Michoacán). Su horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas, y fines de semana, de 13:00 a 21:00 horas. Aquí se ofrecen los mismos beneficios vigentes de condonación de multas y recargos para trámites de renovación extemporánea.

Con este punto de atención, la dependencia estatal busca acercar los servicios a la ciudadanía y agilizar los trámites, reduciendo los tiempos de espera para atender a un mayor número de personas al día.

Para recibir una mejor atención y agilizar su trámite, se sugiere acudir con los documentos requeridos. Estos pueden ser consultados en el portal del Satmich, a través del siguiente enlace: https://satmich.michoacan.gob.mx/tramites/vehicular/licencias