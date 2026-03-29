Maravatío/Huiramba, Mich.- Domingo 29 de marzo de 2026.- Dos accidentes de tránsito se registraron durante la tarde de este domingo en distintas vialidades ubicadas en los municipios de Huiramba y Maravatío; los hechos dejaron varios lesionados, informaron fuentes policiales y de rescate.

🚨 Dos accidentes de tránsito se registraron durante la tarde de este domingo en distintas vialidades ubicadas en los municipios de Huiramba y Maravatío; los hechos dejaron varios lesionados #Michoacán pic.twitter.com/imwktdP05e — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 30, 2026

Grave incidente en la autopista México-Guadalajara

El primer percance ocurrió sobre la autopista México-Guadalajara, en la región de Maravatío, a la altura de la población de Pomoca y en las cercanías de la localidad de Apeo. Se trató de un choque con volcadura vehicular, el cual dejó al menos cuatro heridos de gravedad. El incidente fue atendido por socorristas y patrulleros de la Guardia Nacional (GN).

Choque entre camionetas en la Pátzcuaro-Morelia

El segundo hecho tuvo lugar sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, aproximadamente en el kilómetro 35+800, a la altura de la comunidad de El Carmen. En el sitio, dos camionetas protagonizaron una aparatosa colisión por alcance.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos de seguridad, quienes brindaron atención a los ocupantes de las unidades siniestradas. Asimismo, los agentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.