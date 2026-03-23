arímbaro, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Un motociclista perdió la vida, aparentemente tras derrapar sobre la carretera Morelia-Salamanca, en el sentido de Tarímbaro hacia la capital michoacana. Consecutivamente, un automovilista, al percatarse del cuerpo sobre el asfalto, frenó para evitar arrollarlo, pero su coche fue impactado en la retaguardia por otro vehículo, indicaron autoridades policiales.

🚨 Se registran dos accidentes en la Morelia-Salamanca; muere motociclista y ocurre choque entre dos vehículos.



Vía #RED113 pic.twitter.com/xie8s1zOM5 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 24, 2026

Lugar de los hechos

Ambos incidentes ocurrieron durante la noche de este lunes, a la altura del kilómetro 7, a pocos metros del Puente de Intersección Vehicular (PIV) Erandeni, ubicado en el municipio de Tarímbaro, en los límites con Morelia.

Intervienen patrulleros y rescatistas

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Tarímbaro, quienes confirmaron el deceso del muchacho. Asimismo, unos patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial abanderaron los incidentes y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional.

Especialistas inician las investigaciones

Posteriormente, los elementos de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Víctima sin identificar

Hasta el momento, el motorista permanece en calidad de no identificado, él tenía entre 22 y 26 años de edad. La moto que conducía es de la marca Italika FT150, color negro con detalles en verde y con la leyenda “SADBOYZ”.

Los coches participantes en la colisión

En cuanto al segundo percance, se informó que uno de los vehículos involucrados es un Honda color plata, con placas PUG049A y el otro es un Nissan Tiida color rojo, con matrícula PLF733C; sus ocupantes resultaron ilesos. Finalmente, los oficiales de vialidad efectuaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar las unidades siniestradas.