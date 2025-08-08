Salvador Escalante, Mich.- 08 de agosto de 2025.- La madrugada de este viernes, se registró un choque entre un auto particular y un camión de carga, en el que esta última unidad terminó volcada, Los hechos dejaron tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, en la autopista Siglo XXI.

#video | Se registra choque volcadura entre tráiler y auto, en la autopista Siglo XXI pic.twitter.com/CfDsiC4R5P — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 8, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el aparatoso accidente tuvo lugar en el kilómetro 66+480 del tramo carretero Uruapan Pátzcuaro, en las cercanías de la desviación a Zirahuén.

Otros automovilistas que pasaba por el sitio observaron en el carril izquierdo un vehículo compacto de color blanco, que acabó severamente dañado tras el impacto y un tráiler volcado en el acotamiento, por lo que dieron aviso al personal de la caseta.

Al sitio se trasladaron paramédicos, quienes auxiliaron a tres lesionados, uno de ellos con heridas de consideración.

El área fue abanderada para que los agentes de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones emprendiera los correspondientes peritajes. Las maniobras para retirar las unidades siniestradas se extendieron hasta la mañana de este día.

RED 113