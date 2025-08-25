Morelia, Mich.- Lunes 25 de agosto de 2025.- Al menos cuatro automotores protagonizaron un aparatoso choque sobre un puente de la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, hecho que dejó dos heridos leves, daños materiales y bastante carga vehicular, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió durante la mañana de este lunes en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Quiroga hacia el Obelisco a Lázaro Cárdenas, a la altura de las colonias La Quemada y Manantiales.

Se apreció que entre las unidades involucradas está un auto blanco con placa PSH502A, el cual terminó destrozado de la parte frontal tras impactar la retaguardia de una camioneta gris.

En el sitio se presentaron unos paramédicos, quienes atendieron a los lesionados, además unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.