Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2025.– Michoacán avanza en la transición energética con la consolidación del Polo de Desarrollo para el Bienestar, Parque Industrial Bajío, el primero en todo el país que contará con infraestructura para garantizar el suministro de gas natural y otras fuentes de energía, con respaldo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, subrayó que el nuevo modelo de desarrollo económico, que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, coloca a la energía como eje de competitividad, “El Parque Bajío no solo será el corazón industrial de Michoacán, también será un espacio donde la energía se garantice de manera continua, segura y con visión de futuro. Este polo representa la apuesta de nuestro estado por una industria más sostenible”, señaló.

En un encuentro con autoridades de Cenagas, Sedeco y la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán analizaron los proyectos energéticos que fortalecerán al Bajío michoacano. Entre ellos, infraestructura para atender la demanda de gas natural, con opciones de estaciones adicionales y gasoductos dedicados.

El director general de Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que el organismo trabaja de manera coordinada con los estados para fortalecer sus planes de desarrollo económico, bajo el nuevo impulso que ha marcado la presidenta de México.

Subrayó que en Michoacán se identificaron proyectos estratégicos que incorporan el gas natural como fuente de energía eficiente, lo que permitirá impulsar la competitividad industrial con visión sostenible. “Cenagas es el motor de la soberanía energética del país”, afirmó.

Con estas acciones, Michoacán se consolida como punta de lanza en energías para el desarrollo industrial, refrendando su compromiso con la soberanía energética, la atracción de inversiones y la construcción de un futuro sustentable.