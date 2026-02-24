Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó una investigación a elementos de las policías municipales, ante dudas sobre el actuar en los bloqueos carreteros ocurridos en distintas partes del estado el domingo pasado, derivados del operativo federal desarrollado en Jalisco.

“Lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, la justicia y una investigación en curso, de la misma manera revisaremos el actuar de todas las policías municipales en esta contingencia que tuvimos el día domingo en los municipios donde hubo estos acontecimientos de bloqueos y quema de algunos vehículos”, refirió el mandatario.

Ramírez Bedolla puntualizó que instruyó al secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina en acuerdo con la Fiscalía estatal, se realice una investigación amplia hacia las corporaciones municipales.

Resaltó que los 11 policías municipales detenidos en el municipio de Ecuandureo, evidentemente estaban colaborando con la delincuencia organizada y se les relaciona con el delito de obstrucción de la justicia.