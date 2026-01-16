Maravatío, Mich.- Viernes 16 de enero de 2026.- Un choque múltiple, en el que estuvieron involucrados varios tractocamiones, se registró sobre la autopista México–Guadalajara, en el tramo Atlacomulco–Cuitzeo, informaron fuentes allegadas al tema.

El aparatoso accidente ocurrió a temprana hora de este viernes, en las cercanías de la Ex Hacienda Altamira, ubicada en la población de Santiago Puriatzícuaro, municipio de Maravatío, en los límites con la región de Zinapécuaro.

Choque múltiple entre tractocamiones provoca afectaciones viales en la autopista México–Guadalajara, sin lesionados. #Maravatío #AccidenteVial #MéxicoGuadalajara pic.twitter.com/fOwCSn7HKg — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 16, 2026

De acuerdo con el saldo preliminar, únicamente se reportaron daños materiales. Uno de los tráileres, que transportaba bebidas, embistió un automóvil y ambas unidades cayeron a la cuneta central, donde el contenedor del pesado vehículo terminó destrozado.

Asimismo, sobre la carpeta asfáltica se registró una colisión en cadena en la que participaron al menos dos tractocamiones, un auto y un camión de fletes.

La eventualidad afectó el tránsito en la zona. Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio para realizar labores de abanderamiento y efectuar los peritajes respectivos, a fin de deslindar responsabilidades.

Cabe resaltar que en esa zona se genera neblina densa durante las mañanas, por lo que las autoridades recomiendan manejar a velocidades moderadas, con luces intermitentes encendidas y siempre atentos al camino.