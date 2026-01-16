Morelia, Michoacán; 15 de enero de 2026.- En el marco de la Primera Sesión del Consejo Directivo de Coparmex Michoacán, el Ayuntamiento de Morelia refrendó su coordinación y alianza estratégica con el sector empresarial, al reconocer en este organismo un actor clave para el desarrollo económico y social de la ciudad.

La sesión fue encabezada por José Luis Díaz Santillán, presidente de Coparmex Michoacán, y contó con la participación del secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien asistió en representación del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, reiterando la disposición del Gobierno de Morelia para mantener un trabajo conjunto, abierto y propositivo con el sector productivo.

Durante su mensaje, Yankel Benítez destacó el papel fundamental del empresariado en la generación de inversión y empleo, así como la importancia de la voz de Coparmex como un aliado crítico y constructivo para el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo.

“Desde el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar hemos encontrado en Coparmex un consejo aliado, con una voz firme, propositiva y crítica, que comparte con nosotros una visión clara: generar desarrollo, inversión y oportunidades reales para Morelia”, subrayó.

El secretario del Ayuntamiento reconoció además la contribución de Coparmex en la consolidación de una cultura empresarial cada vez más sólida, destacando que la formación de nuevas generaciones de empresarios fortalece la confianza y abre mayores posibilidades de inversión para el municipio.

A esta primera sesión asistieron empresarios afiliados a Coparmex Michoacán, así como integrantes del gabinete legal y ampliado del Ayuntamiento de Morelia, para consolidar la colaboración permanente en beneficio de la ciudad.