Lagunillas, Mich.- Lunes 09 de febrero de 2026.- Un accidente automovilístico se registró durante la noche de este lunes sobre la autopista Pátzcuaro–Cuitzeo, dentro del municipio de Lagunillas, hecho que dejó una persona lesionada, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Se registra #accidente vehicular en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo; hay un herido pic.twitter.com/2Hb4dyiS64 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 10, 2026

El percance ocurrió en las inmediaciones de la población de Las Pilas, aproximadamente a la altura del kilómetro 47 de dicha vialidad, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes auxiliaron al herido y lo trasladaron a un hospital para su atención médica; hasta el momento se desconoce la identidad del paciente.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.