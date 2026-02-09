Lagunillas, Mich.- Lunes 09 de febrero de 2026.- Un accidente automovilístico se registró durante la noche de este lunes sobre la autopista Pátzcuaro–Cuitzeo, dentro del municipio de Lagunillas, hecho que dejó una persona lesionada, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió en las inmediaciones de la población de Las Pilas, aproximadamente a la altura del kilómetro 47 de dicha vialidad, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes auxiliaron al herido y lo trasladaron a un hospital para su atención médica; hasta el momento se desconoce la identidad del paciente.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

