Turicato, Mich.- 9 de febrero de 2026.- En un despliegue de seguridad realizado en la región de Tierra Caliente, los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de droga y vehículos durante patrullajes de vigilancia en una zona rural del municipio de Turicato.

La acción se llevó a cabo en las inmediaciones de la localidad de Los Rucios, como parte de los recorridos terrestres contemplados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y en la operación “Paricutín”.

Durante las labores de reconocimiento, el personal federal localizó 40 costales con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de mil 75 kilogramos, así como 23 kilogramos de semilla del mismo enervante.

En el sitio también fueron asegurados cuatro vehículos: tres camionetas y una motocicleta que contaba con reporte de robo, los cuales presuntamente estarían vinculados a actividades ilícitas en la zona.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes y la realización de las diligencias periciales que permitan determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército y la Guardia Nacional reiteraron el compromiso del Gobierno Federal de combatir a la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad para preservar el orden y la paz pública en Michoacán.