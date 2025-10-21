Morelia, Mich.- Martes 21 de octubre de 2025.- Un tráiler del Grupo Ortiz (go), el cual transportaba rollos de plástico, se accidentó y su caja terminó destrozada en un desnivel a la orilla de la carretera Morelia-Quiroga, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que el chofer resultó levemente lastimado.

El percance ocurrió durante la tarde de este martes, entre la Tenencia de Capula y la población de Iratzio, ambas pertenecientes al municipio de Morelia.

Trascendió que la pesada unidad junto con su cargamento se salió de la carpeta asfáltica al llegar a una curva y sucedió el incidente. Por fortuna el operador no padeció heridas de gravedad.

La emergencia fue atendida por patrulleros municipales, mismos que abanderaron, se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el tractocamión perjudicado.

