Morelia, Mich.- Jueves 07 de mayo de 2026.- Sujetos armados protagonizaron un tiroteo que dejó como saldo un muerto y tres lesionados, uno de ellos de gravedad. El hecho tuvo lugar en una brecha de terracería ubicada en la colonia El Durazno, en la zona sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que a los involucrados les aseguraron dos armas de fuego, así como dos vehículos.

🚨 #Video | Saldo de un muerto y tres heridos, tras tiroteo entre sujetos armados, en El Durazno, #Morelia



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La confrontación se registró sobre un camino de terracería, cerca de un panteón.

Lo anterior se registró durante la mañana de este jueves en el citado camino rústico que conduce a un panteón, vialidad cercana a la calle Manuel de la Parra y a la base de combis Oro Verde, así como en las inmediaciones de la avenida Amalia Solórzano.

Policía Morelia atiende la emergencia

Los disparos fueron reportados por varios vecinos al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes al llegar encontraron a un hombre ultimado a balazos en el asiento del conductor de un Nissan March color blanco, con placas PJJ983B, el cual chocó contra una roca de un montículo de tierra. El susodicho portaba un arma y tenía entre 35 y 40 años de edad.

Patrulleros y paramédicos auxilian a los sobrevivientes

Asimismo, los uniformados localizaron a dos masculinos lesionados, uno de ellos con un impacto en la cabeza y otros en distintas partes del cuerpo; el segundo herido sufrió un balazo en un brazo. A ambos individuos se les otorgaron los primeros auxilios y posteriormente fueron canalizados, bajo custodia policial, a un hospital para su atención médica.

Trascendió que el tercer herido fue subido a un auto particular de la marca Nissan Tsuru; los oficiales lo interceptaron y lo escoltaron hasta una clínica. Según las fuentes, hasta el momento las víctimas no están identificadas.

Protección de indicios

Los agentes delimitaron el perímetro donde se registró la balacera, ya que en el suelo había varios casquillos percutidos; además, estaba atravesada una camioneta Ford Edge color negro, con placas UDCF61422.

USPEC inicia las investigaciones

Los guardianes del orden municipal solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113