Morelia, Michoacán, 07 de mayo de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán a través del Órgano de Administración Judicial, aprobó la creación del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y Mercantil del distrito judicial de Morelia, con competencia en los municipios de Tarímbaro y Cuitzeo.

La creación de este nuevo órgano jurisdiccional tiene como objetivo principal apoyar la carga de trabajo que actualmente registran los juzgados de primera instancia en Morelia, lo que permitirá atender de manera más ágil, oportuna y eficiente los asuntos que se presenten en dichas materias.

Con esta medida, las y los habitantes de Tarímbaro y Cuitzeo contarán con una opción más cercana para acceder a la justicia, evitando traslados innecesarios y facilitando la atención de sus trámites y procesos legales en temas civiles, familiares y mercantiles.

El nuevo juzgado tendrá su sede en el municipio de Tarímbaro y entrará en funciones el próximo 15 de agosto de 2026, atendiendo los asuntos correspondientes a su competencia territorial y material.

Con base en esta determinación, se dará inicio a las acciones requeridas para su implementación, tales como la capacitación del personal, la adecuación y equipamiento de los espacios, así como la definición y ejecución de los procesos operativos correspondientes.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de garantizar el derecho de acceso a la justicia, mediante la implementación de medidas que permitan brindar un servicio más cercano, eficiente y acorde a las necesidades de la ciudadanía.